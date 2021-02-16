Sındırgı Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafından kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Cüneyt Vadisi'ne giderek buğday, ekmek, yem bıraktı.

Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim de yaşam hakkımız varsa bilin ki tabiattaki canlının, ağacın, köpeğin veya bütün yaban hayatın bir yaşam hakkı var. Onun bu dostlara sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın