Sındırgı Belediyesinden esnafa destek

Sındırgı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yerini açamayan esnafa desteğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye mülkiyetindeki kiracı esnaftan kapalı oldukları süreç dahilinde kısıtlamalar başladığından beri kira alınmadığı kaydedildi.

Sındırgı Belediyesi iştiraki olan SınJet Jeotermal A.Ş. ile ilgili olarak kapalı olan esnaflardan ısınma bedelinin alınmayacağı bildirildi.

Ayrıca Kapalı Pazar yerinde sergi açamayan esnaflardan da işgaliye ve yer kirası ücreti alınmadığı belirtildi.

Öte yandan talepte bulunan tüm esnafın dükkanlarına da ücretsiz dezenfekte işlemi gerçekleştirildiği öğrenildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı'da esnaf ve vatandaşların aile gibi olduğunu, tüm zorlukların birlikte aşılabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın