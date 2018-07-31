Sındırgı Belediyesi'nden Bayanlara Her Alanda Destek

Hanımeli çarşısı ile başlayan proje Akpınar Yaşam Merkezi ile taçlandırıldı. Akpınar yaşam merkezi içerisinde bulunan atölyelerde üretim yapan kadınlar aynı zamanda ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.

Bunun yanında BALMEK işbirliği ile açılan kurslar sayesinde bayanların becerilerini geliştirmelerine de olanak sağlanıyor. Açılan kurslar ve atölyeler sayesinde kadınlar boş vakitlerini verimli değerlendiriyor, aynı zaman da sosyal çevre edinerek, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı da sağlıyorlar.

" KURSLARA KATILAN BAYANLAR SERTİFİKALARINI ALDI"

Açık alan satıcılığı, Temel pazarlama yönetimi geliştirme ve uyum eğitimi, Balıkesir pullusu, Fadime bebek yapımı ve fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerlere belgeleri ilçe kaymakamı Samet Öztürk ve belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından düzenlenen sade bir törenle verildi.

Başkan Yavaş "Annemiz, karımız, bacımız, kardeşimiz olan kadınlarımız bizlerin yapı taşı, onlar her alanda var olmalıdır. Hanımlarımızı istihdama kazandırdığımızda ilçemiz daha da güzelleşecektir. Bunun meyvelerini de toplamaya başladık. Bayan kardeşlerimiz hem yeteneklerini keşfediyor, hem de sosyalleşiyorlar. Termal turzimle gelişen ilçemizde bayanların turizme katkısı oldukça yüksek. Evlerinde ürettikleri ürünler hediyelik eşya reyonlarını süslüyor. Yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Desteklerimiz artarak devam edecek." Dedi.