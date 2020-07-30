Sındırgı Belediyesi hayra köprü oldu
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Sındırgı Belediyesi hayra köprü oldu

Sındırgı Belediyesi hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.

Sındırgı Belediyesi hayra köprü oldu
30.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:29

Sındırgı Belediyesi hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.

Sındırgı Belediyesi hayırsever vatandaşların bağışları ile birlikte ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet, eşya yardımlarına bir de canlı kurban hayrını ekledi. Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların da kurban sevinci yaşaması adına hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıklar Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince dağıtımı yapıldı.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hayırseverler tarafından bağışlanan 14 küçükbaş kurbanlığı ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Sındırgı Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada canlı kurban bağışı kabulüne devam edildiği belirtildi.

Sındırgı Belediyesi Kurban Bayramı arifesinde farklı bir uygulamaya imza atarak kurban eti yardımının yanı sıra kurban kesme sevincinin her aileye ulaşmasını hedefliyor.

"Hayra aracı oluyoruz"

Kampanyaya destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak, "Sındırgı Belediyesi hayra öncülük yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurbanlıkları, kurbanını kesemediğini tespit ettiğimiz ailelere dağıtımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Salih Durak ayrıca tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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