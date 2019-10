Sındırgı Anadolu İHL'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 16:30

Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Suriye'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörle mücadele eden Mehmetçiğe moral ve destek için yürüyüş gerçekleştirdi.



Okul bahçesinde toplanan öğrenci ve öğretmenler, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlar ile destek sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. İmam hatipli öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Mehmetçiğe destek için Fetih Suresini okudu, dua etti. Çevrede bulunan vatandaşlar da öğrencilere eşlik etti.



Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Himmet Derim, "Türk devletinin, Türk milletinin beka meselesi olarak gördüğümüz, Suriye'den gelen her türlü terör tehdidine karşı Türk milletinin rahat ve huzur içinde yaşaması için Barış Pınarı Harekatı'na çıkan ordumuza destek amaçlı, okulumuz öğrencileri ile böyle bir etkinlik planladık. Amacımız öğrencilerimizde vatan, millet duygularını geliştirmek. Şu anda Suriye'de terör tehdidi oluşturan alanda, Suriyeli göçmenlerin yerleşmesi için güvenli alan oluşturmaya çalışan askerimize de moral olsun diye bu etkinliği tertipledik. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, anaların gözüne yaş değdirmesin" şeklinde konuştu.



Öğrenci Bayram Akın ise, "Buradan Suriye'deki askerlerimize sesleniyorum. Biz onların her zaman arkasındayız. Her zaman elimizden geldiğince yardım etmeye de çalışırız. Biz Çanakkale Savaşlarındaki on beşliler gibi her zaman oraya gitmeye, yardım etmeye, elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.



Duaların ardından öğrenciler "Her Türk Asker Doğar" sloganı ile mesaj gönderdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA