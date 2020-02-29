Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella oyuncuları ve Sindirella özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sindirella filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Sindirella filmi hakkında Sindirella konusu, Sindirella özeti ve Sindirella oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Sindirella filminin detayları…
Sindirella filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Sindirella filmini izleyecek olanların merak ettiği Sindirella konusu nedir, Sindirella oyuncuları kimler ve Sindirella özeti gibi konuları inceliyoruz.
SİNDİRELLA FİLMİNİN ÖZETİ
Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…
SİNDİRELLA OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Kenneth Branagh
Oyuncular: Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Hayley Atwell, Richard Madden
Tür: Macera, Drama, Aile
Yapım Yılı: 2015 (112 dk)
Vizyon Tarihi: 13 Mart 2015 Cuma
Senaryo: Aline Brosh Mckenna, Chris Weitz
Yapımcı Firma: Genre Films, Walt Disney Pictures
Yapım Ülkesi: ABD