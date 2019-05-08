Sincikli Gençler Gaziantep'i Gezdi

Adıyaman'ın Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gaziantep'i gezdi.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okul idaresi tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı içinde okul içi, ilçe geneli ve il geneli yapılan yarışmalara katılarak derece yapan öğrenciler ödüllendirildi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ahmet Özelmiş, "2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı içinde yapılan faaliyetlere katılan ve okulumuzu temsil eden 65 öğrenci Gaziantep iline götürüldü. Okul içi, ilçe geneli ve il geneli yapılan Kur'an-ı Kerimi güzel okuma, ezan okuma Arapça etkinlik yarışmaları, tiyatro ve müzik etkinlikleri gibi birçok yarışma ve etkinliklerde okulumuz temsil eden öğrencilerimize ödül olarak Gaziantep ili gezisi düzenlendi. Bu gezideki amacımız okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencileri ödüllendirmek hem diğer öğrencilerimizi yapılacak faaliyetlere katılımını özendirmek hem de öğrencilerimizin yeni yerler görerek ufuklarının açılmasını sağlamaktı. Gaziantep ilinde hayvanat bahçesi, çeşitli müzeler ve Gaziantep Kalesi gezdirilen öğrencilerimiz güzel anılar biriktirerek evlerine döndüler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA