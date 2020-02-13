Sincik'te okullar tatil edildi
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Sincik'te okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar Cuma günü tatil edildi.

13.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:04
Sincik'te okullar tatil edildi

'ın ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar Cuma günü tatil edildi.


Tatille ilgili Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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