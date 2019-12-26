Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi
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Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

26.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:36
Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi

'ın ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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