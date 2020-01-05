Sincik'te eğitime kar engeli

05.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:02

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve bugün de devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. İlçeye bağlı Aksu, Geçitli, Alancık, Balkaya, Arıkonak, Serince, Çat, Taşkale, Karaköse, Uğurlu, Şahinbeyle ve Şahkolu köylerine ulaşım sağlanamazken tüm okullarda Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA