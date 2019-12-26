Sincik'te bazı okullar tatil edildi
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Sincik'te bazı okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bazı okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.

26.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:13
Sincik'te bazı okullar tatil edildi

'ın ilçesinde bazı okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.


Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile okulların tatil edildiği duyruldu.


Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27.12.2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge,Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı, Karasu okullarında


eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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