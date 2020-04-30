Sincik'te 2 yerleşim biriminde karantina kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sincik'te 2 yerleşim biriminde karantina kaldırıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan bir mahalle ve bir köyde karantina kaldırılırken, bir köyde karantina devam ediyor.

Sincik'te 2 yerleşim biriminde karantina kaldırıldı
30.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:29

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan bir mahalle ve bir köyde karantina kaldırılırken, bir köyde karantina devam ediyor.

Sincik ilçesinde Karaman Mahallesi ve Çat köyünde 14 günlük karantina sona erdi. Aynı dönemde karantina altına alınan Söğütbahçe köyünde ise karantina süresinin uzatılmasını karar verildi.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin Karaman Mahallesi ile Çat köyünde uygulanan karantina tedbirinin yeni bir vakaya rastlanılmaması nedeniyle kaldırılmasına karar verilmiştir.

Söğütlübahçe köyünde ise yeni vakalar tespit edildiğinden ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulaması uzatılmıştır.

Bu süreçte hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla; vatandaşlarımızın yaşamsal kolaylıklarını sağlayan, aynı zamanda da sosyal izolasyon sürecinin tüm gereklerini bünyesinde barındıran tedbirleri içeren koruyucu izolasyon tedbirine devam edilecektir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın sosyal mesafeye, kişisel hijyene ve sağlık kuruluşlarımızın tavsiyelerine azami şekilde uymaları önem arz etmektedir.

Karantina sürecinde, kamu kurumlarına yardımlarını ve işbirliğini esirgemeyen kıymetli vatandaşlarımıza, belediye, emniyet ve jandarma kuvvetlerimize, sağlık çalışanlarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ederken, bu süreçte emeği ve gayreti ile yardımcı olan herkese müteşekkiriz" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Haberler
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Yerlitaş Haluk Levent Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Lionel Messi Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Sincik'te 2 yerleşim biriminde karantina kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:47:06. #1.14#
title