Sincik'te 2 yerleşim biriminde karantina kaldırıldı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan bir mahalle ve bir köyde karantina kaldırılırken, bir köyde karantina devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan bir mahalle ve bir köyde karantina kaldırılırken, bir köyde karantina devam ediyor.

Sincik ilçesinde Karaman Mahallesi ve Çat köyünde 14 günlük karantina sona erdi. Aynı dönemde karantina altına alınan Söğütbahçe köyünde ise karantina süresinin uzatılmasını karar verildi.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin Karaman Mahallesi ile Çat köyünde uygulanan karantina tedbirinin yeni bir vakaya rastlanılmaması nedeniyle kaldırılmasına karar verilmiştir.

Söğütlübahçe köyünde ise yeni vakalar tespit edildiğinden ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulaması uzatılmıştır.

Bu süreçte hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla; vatandaşlarımızın yaşamsal kolaylıklarını sağlayan, aynı zamanda da sosyal izolasyon sürecinin tüm gereklerini bünyesinde barındıran tedbirleri içeren koruyucu izolasyon tedbirine devam edilecektir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın sosyal mesafeye, kişisel hijyene ve sağlık kuruluşlarımızın tavsiyelerine azami şekilde uymaları önem arz etmektedir.

Karantina sürecinde, kamu kurumlarına yardımlarını ve işbirliğini esirgemeyen kıymetli vatandaşlarımıza, belediye, emniyet ve jandarma kuvvetlerimize, sağlık çalışanlarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ederken, bu süreçte emeği ve gayreti ile yardımcı olan herkese müteşekkiriz" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA