Sincik- Malatya Karayolu Ulaşıma Kapandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya karayolu ve ilçeye bağlı 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sincik ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya karayolu ve ilçeye bağlı 19 köy ve bu köylere bağlı mezraların yolları ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için, il özel idaresi ve karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. 2 greyder, 1 kepçe ve 1 dozer ile yol açma çalışmaları devam ediliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA