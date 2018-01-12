Sincik İlçesinde Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamlığı tarafından organize edilen Voleybol Turnuvası oynanan final maçları ile tamamlandı.

Sincik İlçesinde yaşayanların en çok rağbet gösterdiği spor dallarından olan voleybol branşında düzenlenen turnuvaya 13 takımdan toplam 130 sporcu başvuru yaptı. 20 Aralık 2017 tarihinde başlayan voleybol turnuvası 11 ocak 2018 tarihinde oynanan 1'incilik ve 3'üncülük maçları ile tamamlandı. Esnaf ve memurlardan oluşan turnuvada Baba Spor Takımı birinci, Eğitim Bir-Sen Spor Takımı ikinci, Sincik Tekstil Spor Takımı ise üçüncü oldu. Efsane Spor Takımı ise, tertip komitesi tarafından en centilmen takım ödülüne layık görüldü. Turnuvada derece elde eden takımlara ödülleri Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ve ilçe kurum müdürleri tarafından takdim edildi. Turnuva amacının turnuvaya katılan özel ve resmi kurumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına yapıldığını vurgulayan Kaymakam Zafer Sağ, "Sincik Kaymakamlığı Voleybol Turnuvasının yapılmasındaki amaç, ilçemizde faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlar ile halk arasında birlik ve beraberlik şuuru oluşturmaktır. Takımı adına oynayan oyuncular arasında sevgi, saygı ve takımdaşlık bilincini oluşturmaktı. İlçemizde amatör spora olan ilgiyi her yaş kademesinde arttırarak toplumda spor bilincini yerleştirmektir" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç ise, turnuvanın düzenlenmesini sağlayan Kaymakam Zafer Sağ'a ve turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. - ADIYAMAN