Sincik ilçesinde polisler maske dağıttı
Adıyaman' in Sincik ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.
14.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:32
Adıyaman' in Sincik ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Sincik ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde vatandaş ve esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirdi. Maske ve eldiven dağıtan polis ekipleri, maske kullanımı ve önemi hakkında bilgi vererek vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA