Sincik ilçesinde ceviz ve badem fidanı dağıtıldı - Haberler
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Sincik ilçesinde ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Sincik ilçesinde ceviz ve badem fidanı dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 12 bin 500 adet ceviz, 12 bin 450 adet badem fidanı üreticilere dağıtıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 12 bin 500 adet ceviz, 12 bin 450 adet badem fidanı üreticilere dağıtıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi finansmanı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Sincik İlçesinde 12 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı. Dağıtım töreninde ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 12 bin 450 adet badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Sincik'te toplam 24 bin 950 adet meyve fidanı 400 üreticiye törenle verildi. - ADIYAMAN

Sincik ilçesinde ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Sincik ilçesinde ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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