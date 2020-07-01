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Sincik el dokuma halısı tescillendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Türkiye Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen Sincik El Dokuma Halısı ilçede ilk mahreç olarak kayıtlara geçti.

Sincik el dokuma halısı tescillendi
01.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:28

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Türkiye Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen Sincik El Dokuma Halısı ilçede ilk mahreç olarak kayıtlara geçti.

Sincik ilçesine bağlı Çamdere, Dilektepe, Hasanlı ve Çatbahçe Köylerinde 200 yıldır üretilmeye devam edilen el dokuması halıları ülkemizde ve dünyada tanınması açısından coğrafi işaret alarak büyük bir adım attı.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan başvuru sonucunda 3 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Patent Enstitüsü tarafından ürün tescili gerçekleştirildi. Kendisine özgü bir deseni, kendisine özgü rengi, ipi ve ağırlık olan halılar böylece dünyada herkes tarafından tanıtılması açısından büyük bir önem kazanmış oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "Sincik ilçemizde 200 yıllık bir geçmişe sahip el dokuması halıların üretim süreci müdürlüğümüz ve halk eğitimi merkezimiz tarafından oluşturduğumuz bir komisyon ile değerlendirilmiş ve aldığımız kararlar sonucunda üretimin yoğunlaştığı Çamdere Köyünde bu işin unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması, kalitenin korunması, üretimin ortak yapılması, pazar payının arttırılması için coğrafi işaret alınmasına karar verilmiştir.

Bu işlerin yürütülmesi amacıyla Sincik Kaymakamlığımızın ortaklığı ve halk eğitimi merkezi müdürlüğümüzün iştirakleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansına sunulan projemiz kabul edilmiş ve gerekli ödenek sağlanarak çalışmalarımız başlamıştır. Köy insanlarımızın duyarlı destekleri, kurumlar arası işbirliklerimiz sayesinde köye bir halı atölyesi ve üretim tezgahları kazandırıldı. Coğrafi işaret alınarak üretilen ürün tescil edilmiş oldu. Yine Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile mesleki eğitim kursları düzenlenerek halk eğitim bünyesinde halı dokuma kursları açılarak ortak üretim, ürün çeşitliliği ve kalitenin korunmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Devlet eli ile yapılacak her şey yapıldı. Bundan sonrasının ise köy sakinlerinin elinde olduğundan el dokuması halılarına sahip çıkarak ülkemizde ve dünyada tanınmış büyük bir marka haline getirebilmeleri için fırsat verilmiş oldu. Projenin oluşmasında emeği geçen Sincik Kaymakamlığımıza, İpekyolu Kalkınma Ajansına, Ankara Grup Ofis Marka ve Patent firmasına, müdürlük çalışanlarımıza, halk eğitim müdürlüğümüze, Çamdere ve Dilektepe Köyü muhtarlık ve halkına desteklerini esirgemeyen Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğümüze şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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