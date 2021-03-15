Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
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Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi

15.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:56
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi

yerinde izledi.

yerinde izledi.

Irak'taki merkezi yönetim Musul'a bağlı Sincar ilçesine askeri heyet gönderdi. Terör örgütü PKK'nın da varlık gösterdiği Musul'a bağlı Sincar ilçesine, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Yardımcısı Abdulemir Şammari ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kasım Muhammed'den oluşan bir heyet gitti. Irak ordusuna bağlı üst düzey askeri yetkililer Sincar'daki güvenlik durumuna ilişkin incelemelerini Demirören Haber Ajansı (DHA) yerinde görüntüledi.

HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah ve beraberindeki heyet TSİ ile 12.30'da Irak Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağıyla Sincan kentinin güvenlik durumuna yönelik havadan incelemelerde bulundu. Irak ordusuna bağlı üst düzey askerler dün gece askeri konvoy halinde Sincan kentinde bulunan kontrol noktasından terör örgütü PKK kamplarını gözetledi. DHA, Sincar'da örgüte ait eğitim kampları, sözde kontrol noktalarını görüntüledi. Görüntülerde terör örgütüne tünel ağlarının mavi brandalarla örtüldüğü görüldü.

SİNCAR ANLAŞMASI

Irak'taki merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için 9 Ekim 2020'de Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Bağdat yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi
Sincar'daki hareketliliği DHA görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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