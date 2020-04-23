Sincanlı şoför esnafından kan bağışı Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan minibüs taksi servis kamyon ve kamyonetçi esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan minibüs taksi servis kamyon ve kamyonetçi esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kovid- 19 olmasının sebebiyle kan stoklarının azaldığı bu zamanlarda Sincan Şoförler Odasına bağlı minibüs taksi servis kamyon ve kamyonetçi esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bir çok şoför esnafının katıldığı kan verme işlemine sosyal mesafe kuralına uyuldu. Esnaflar ise tüm vatandaşları kan vermeye davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA