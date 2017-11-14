Sincanlı Muhtarlardan, Göreve Yeni Gelen Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Ziyaret

Sincanlı muhtarlar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Sincan Belediye Başkanlığı mührünü aldığı ilk günden itibaren tebrik ziyaretlerini kabul eden Murat Ercan, Sincanlı muhtarları ağırladı. Muhtarlarla istişarelerde bulunan Ercan, Sincan için hep beraber çalışılacağının vurgusunu yaptı.



Yapılan hizmetlerde muhtarların öneminden bahseden Ercan, "Muhtarlar halkın tercihi ile halkın seçimi ile iş başına gelmiş, son derece önemli bir makamda bulunuyorlar. Önemli bir vazifeyi ifa ediyorlar. Muhtarlar bütün siyasi tarihimiz boyunca en fazla önem verdiğimiz, en fazla yol arkadaşlığı yaptığımız kesim oldu. Bu yüzden de muhtarlarımızın bu nazik ziyareti beni ziyadesiyle mutlu etti" ifadelerini kullandı.



Ziyarete bulunan muhtarlar Başkan Ercan'a temennilerini ileterek, günün anısına plaket takdim etti. - ANKARA