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Sincan Vergi Dairesinde nöbet değişimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sincan Vergi Dairesinde nöbet değişimi

Sincan Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Buyrucu, Balıkesir Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Sincan Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Buyrucu, Balıkesir Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Sincan Vergi Dairesi Müdürü Buyrucu, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına Başkan Yardımcısı olarak atandı. Buyrucu'nun yerine Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğüne ise Zeki Karakaya atandı. Buyrucu, yeni görevine Sincan Vergi Dairesi personeli tarafından uğurlandı. - ANKARA

Sincan Vergi Dairesinde nöbet değişimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Balıkesir, Sincan, Vergi, Ekonomi, Haberler

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