Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin, Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Korgas ilçesinde yerel saatle 09.28'de, yerin 15 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremde, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA