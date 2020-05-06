Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem
06.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:18
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özel İdaresi'nde yerel saatle 18.51'de 5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.
Kaynak: AA