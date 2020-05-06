Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özel İdaresi'nde yerel saatle 18.51'de 5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA