Sincan Üniversitesi Rektörü, Uygur Türkü Teyip için BM'den Çin'e çağrı: Yerini açıklayın
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Sincan Üniversitesi Rektörü, Uygur Türkü Teyip için BM'den Çin'e çağrı: Yerini açıklayın

BM insan hakları uzmanlarından "Uygur Türkü Teyip'in yerini açıklayın" çağrısı

26.12.2019 21:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:27
Sincan Üniversitesi Rektörü, Uygur Türkü Teyip için BM'den Çin'e çağrı: Yerini açıklayın

(BM) insan hakları uzmanları, "Çin'de bilinmeyen bir yerde gözaltında tutulan" eski Sincan Üniversitesi Rektörü, Türkü Prof. Dr. Taşpolat Teyip'in durumundan endişe duyulduğunu bildirdi.


BM Gözaltında Zorla veya Gönülsüz Kayıplar Çalışma Grubu ve BM özel raportörleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Uygur aydını ve bilim insanı Teyip'in Almanya'da bir konferansa giderken 2017'de Çinliler tarafından alıkonulduğundan bu yana nerede olduğunun bilinmediği vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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