Sincan, "Pandemiden Korun" projesinde pilot ilçe oldu Salondaki katılımcılar -Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Uzm. Dr.

-Salondaki katılımcılar

-Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale'nin konuşması

-Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuşması

-Projenin tanıtım videosundan kesit

ANKARA - Sincan, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına tarafından hazırlanan "Pandemiden Korun" projesinin uygulanmasında pilot ilçe oldu.

Kaynak: AA