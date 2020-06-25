Sincan, "Pandemiden Korun" projesinde pilot ilçe oldu
Salondaki katılımcılar -Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Uzm. Dr.
25.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:28
-Salondaki katılımcılar
-Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale'nin konuşması
-Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuşması
-Projenin tanıtım videosundan kesit
ANKARA - Sincan, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına tarafından hazırlanan "Pandemiden Korun" projesinin uygulanmasında pilot ilçe oldu.
Kaynak: AA