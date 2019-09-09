09.09.2019 11:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nin yeni sakinleri dünyaya gözlerini açtı. Yavrular arasında rakun, pamuk başlı Tamarin maymunu ve Ankara kedisi bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sincan Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen beş rakun, bir pamuk başlı Tamarin maymunu ve iki Ankara kedisi yavrusu ziyaretçilerini bekliyor.

Bahçeye 6 ay önce gelen pamuk başlı Tamarin maymununun ilk doğumunu yaptığı belirtildi.

Yeni üyeleriyle Sincan Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan varlığı 823'e yükseldi, hayvan türü de 65'e ulaştı.

Hayvanat bahçesinde, barınaklardaki hayvan türlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek gerekli genişletme, bakım-onarım ve zemin düzenleme çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA