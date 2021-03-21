Sincan hayvan barınağının özel ziyaretçileri

Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin çok değerli konukları vardı.

Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin çok değerli konukları vardı. Ali Aktürk Özel Eğitim İş Uygulama Ortaokulu ve Yılmaz Balaban İşitme Engelliler İlkokulu öğrencileri barınağa geldi, sevimli dostlarla hoşça vakit geçirdi. Angora tavşanından tiftik keçisine kadar çok sayıda türü görme ve dokunma fırsatı yakalayan özel çocuklar, ata binme deneyimi de yaşadı.

Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için 42 bin metrekare arazi üzerinde bin hayvan kapasiteli Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ediyor.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Ali Aktürk Özel Eğitim İş Uygulama Ortaokulu ve Yılmaz Balaban İşitme Engelliler İlkokulu öğrencileri barınağa bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvanlara dokunan, onların başını okşayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Barınakta sorumlu ekiplerin gözetiminde can dostları besleme faaliyetine de katılan özel çocuklar; hem eğlendi, hem de hayvanları tanıma fırsatı buldu.

Ata binme deneyimi yaşadılar

Angora tavşanı, Ankara tiftik keçisi, ördek, kaz ve daha onlarca hayvanla temas kuran çocukların ilgisini en çok da atlar çekti. Ata binme deneyimi yaşayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Son yıllarda atla terapi; otizmli, serabral palsili ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif bir yöntem. Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlayan terapi her geçen gün yaygınlaşıyor. Atlarla terapi sonrası engelli çocuklarda, bazı fiziksel ilerlemelerin yanı sıra, toplu taşıma korkusunu yenme, özgüven yüksekliği, kendi başına hareket edebilme cesareti, evden çıkma isteği, sosyalleşme gibi psikolojik ve sosyal ilerlemeler de görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı