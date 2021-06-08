Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi 08 Haziran 2021

Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi 08 Haziran 2021 Sincan Et Kombinası Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde alınacak 1 (bir) Soğutmacı ve 1 (bir) Kaynakçı adayına ait listeler 07. 06. 2021 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda belirlenmiştir.

Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi 08 Haziran 2021 Sincan Et Kombinası Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde alınacak 1 (bir) Soğutmacı ve 1 (bir) Kaynakçı adayına ait listeler 07. 06. 2021 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda belirlenmiştir.

Soğutmacı (Asil-Yedek Liste)

Kaynakçı (Asil-Yedek Liste)

Adaylar aşağıda belirtilen tarihte Sincan Et Kombinası Müdürlüğünde sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır. Asil listede yer almasına rağmen sınava katılmayan olduğu takdirde, katılmayan aday yerine yedek listede ismi ilk sırada yer alandan başlanmak suretiyle adaylar sırasıyla sınava alınacaktır.

Sınav Yeri Sınav Tarihi ve Saati

Sincan Et Kombinası Müdürlüğü (Kaynakçı adaylar) 16. 06. 2021 10: 30

Sincan Et Kombinası Müdürlüğü (Soğutmacı adaylar) 16. 06. 2021 13: 30

SINAVDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

Tüm Adaylardan;

Nüfus cüzdanı Mezuniyeti gösterir belge Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir) İkametgah İlmuhaberi (e-Devletten alınabilir)

Bilgi için: Sincan Et Kombinası Müdürlüğü

Ayaş Cad. No: 78

Sincan/ANKARA

Telefon : (0312) 270 19 32

Kaynak: Habermetre