Sincan, eğitimlerine sorunsuz devam ediyor
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Sincan, eğitimlerine sorunsuz devam ediyor

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Sincan, eğitimlerine sorunsuz devam ediyor

Sincan Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında online devam eden eğitimlere erişemeyen, problem yaşayan öğrenciler için Mobil EBA eğitim otobüsü hizmetini devreye soktu.

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İlkokul öğrencileri Mobil EBA eğitim otobüsüyle, orta ve lise öğrencileri millet kıraathanesinde eğitimlerine sorunsuz devam ediyor.

Sincan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören, ancak teknolojiye ve internete erişim eksikliği yaşayan öğrencilerin de online eğitimlere katılması için Mobil EBA Destek Noktaları oluşturdu. Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi ve Zeytindalı Kültür Merkezi'nde yer alan otobüs"EBA Destek Noktaları"nda öğrencileri bekliyor.Mobil EBA eğitim otobüsü ile içerisinde yer alan10 bilgisayar sayesinde öğrenciler eğitimine kesintisiz devam ediyor. Haftanın 5 günü faaliyetlerini sürdüren otobüs, gün içinde onlarca ilkokul öğrencisi ağırlıyor. Orta öğretim ve lise öğrencileri de Millet Kıraathanesi'nde eğitimine kesintisiz devam edecek.

Her çocuk bizim için çok önemli

Uzaktan Eğitim döneminde öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını belirten Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan," Çocuklarımızın eğitimden geri kalmamaları için çalışmalarımız son hız devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında EBA otobüslerimiz öğrencilerimize eğitim desteği sağlıyor. Çocuklarımızın eğitimi kadar sağlıklarını da önemsiyoruz, girişlerde maske ve ateş kontrolü yapıyoruz. Çünkü her çocuk bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak: Bültenler

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