Sincan'daki kapalı pazar alanları dezenfekte edildi
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Sincan'daki kapalı pazar alanları dezenfekte edildi

11.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:42
Sincan'daki kapalı pazar alanları dezenfekte edildi

Sincan Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği pazar yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Sincan Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği pazar yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Sincan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılımını azaltmak için ilçe genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Sincanlıların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda uygulanan dezenfeksiyon işlemleri, bugün de pazar yeri giriş ve çıkışlarında özenle devam ettirildi. Alınan önlemlerle birlikte Sincan'daki pazarlarda alışveriş daha güvenli hale geldi. Tedbirleri elden bırakmayan Sincan Belediyesi, denetimlerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına özen gösterdi. - ANKARA

Sincan'daki kapalı pazar alanları dezenfekte edildi
Sincan'daki kapalı pazar alanları dezenfekte edildi
Sincan'daki kapalı pazar alanları dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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