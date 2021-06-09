Sincan'daki Hayır Çarşısı yürekleri ısıtıyor

Sincan'da sosyal destek kartı olmayan vatandaşlar için hazırlanan yardım kolileri ile ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor.

Sincan'da sosyal destek kartı olmayan vatandaşlar için hazırlanan yardım kolileri ile ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor.

Sincan Belediyesi, sosyal destek kartı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün hazırladıkları yardım kolileriyle destek oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen talepleri değerlendirerek Sincan'da her haneye yardım eli uzatıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında da binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran Yarım Elma Hayır Çarşısı'nda gıda, giysi, temizlik ürünleri, yakacak gibi yüzlerce çeşit ürün bulunuyor. Öğrencileri de unutmayan Yarım Elma Hayır Çarşısı, yüzlerce eğitim kiti yardımında da bulunmaya devam ediyor.

Yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile bizzat başvuru yapmaları, e-Devlet portalı üzerinden müracaat etmeleri gerekiyor. Belediye, bunların dışında kendi web siteleri üzerinden ve 444 4762 numaralı telefondan ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap veriyor. Pandemi sürecinin getirdiği zorluklara çözüm olarak getirilen proje yoğun ilgi ve takdir görüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı