Sincan'da yeni sitenin yol çalışmaları hızlandırıldı

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Törekent Mahallesi'nde inşa edilecek site için yol çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Törekent Mahallesi'nde inşa edilecek site için yol çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgede inşa edilecek 2 adet 120 dairelik 16 katlı sitenin yapımı için imar çalışmaları hızlandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2 gün içinde yolun teslim edileceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasına özen gösterildiği belirtildi. Yol yapım işinde 3 iş makinası, 5 kamyon ve 11 kişi çalışıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı