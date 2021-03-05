Sincan'da yeni sitenin yol çalışmaları hızlandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sincan'da yeni sitenin yol çalışmaları hızlandırıldı

05.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:58
Sincan'da yeni sitenin yol çalışmaları hızlandırıldı

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Törekent Mahallesi'nde inşa edilecek site için yol çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Törekent Mahallesi'nde inşa edilecek site için yol çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgede inşa edilecek 2 adet 120 dairelik 16 katlı sitenin yapımı için imar çalışmaları hızlandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2 gün içinde yolun teslim edileceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasına özen gösterildiği belirtildi. Yol yapım işinde 3 iş makinası, 5 kamyon ve 11 kişi çalışıyor. - ANKARA

Sincan'da yeni sitenin yol çalışmaları hızlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cemal Hünal Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sincan'da yeni sitenin yol çalışmaları hızlandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:58:43. #1.16#
title