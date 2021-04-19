Sincan'da yemek yardımı
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Sincan'da yemek yardımı

Sincan'da yemek yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Sincan Belediyesi her gün düzenli olarak yaptığı sıcak yemek yardımına Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artırarak devam ediyor.

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Ankara Sincan Belediyesi her gün düzenli olarak yaptığı sıcak yemek yardımına Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artırarak devam ediyor.

Sincan Belediyesi Ramazan ayında da vatandaşlarını unutmadı. Belediye tarafından engelli, hasta, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlar için sıcak yemek veriliyor. Haftalık 980 aileye 474 tabildot yemek verilerek, vatandaşların özellikle Ramazan ayında herhangi bir mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Steril ortamlarda pişirilen yemekler tek kullanımlık kaplarda vatandaşın evine kadar ulaştırılıyor. Aşevinde pişen yemekler hijyenik ortamlarda paketleniyor.

'Covid-19 tedavisi gören vatandaşlara sıcak yemek yardımı'

Sincan Belediyesi Aşevi, Covid-19 hastalarına da sıcak yemek dağıtımında bulunuyor. Karantina altında olan ailelerin başvurusu üzerine 10 gün boyunca, pişirilen sıcak yemekler evlerine servis ediliyor. - ANKARA

Sincan'da yemek yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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