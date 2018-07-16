Sincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Sincan'da uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak belirlenen Y.S, M.B. ve E.E'yu yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında "fişek" olarak adlandırılan tek kullanımlık 9 paket eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kimlik sorgulamaları sonucunda Y.S'nin dolandırıcılık ve kasten yaralama, M.B'nin iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde satma, yağma ve açıktan hırsızlık, E.E'nin ise otodan hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından sabıkaları olduğu tespit edildi.