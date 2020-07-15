- Sincan'da trafik kazası 1 yaralı
- Sincan'da trafik kazası 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
15.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:40
- Sincan'da trafik kazası 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan İstasyon Mahallesi Polatlı 2 cadde üzerinde F.S. yönetimindeki 06 SS 302 plakalı otomobil ile R.S. yönetimindeki 06 HB 7617 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA