- Sincan'da trafik kazası 1 yaralı - Sincan'da trafik kazası 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

- Sincan'da trafik kazası 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İstasyon Mahallesi Polatlı 2 cadde üzerinde F.S. yönetimindeki 06 SS 302 plakalı otomobil ile R.S. yönetimindeki 06 HB 7617 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA