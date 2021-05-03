Sincan'da Temizlik Ekipleri 'Tam Kapanma' döneminde teyakkuzda olacak
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Sincan'da Temizlik Ekipleri 'Tam Kapanma' döneminde teyakkuzda olacak

Sincan'da Temizlik Ekipleri 'Tam Kapanma' döneminde teyakkuzda olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da, Sincan Belediyesi, tam kapanma döneminde temizlik, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarına ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürecek.

Ankara'da, Sincan Belediyesi, tam kapanma döneminde temizlik, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarına ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürecek.

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine geçilirken salgın ile mücadele adına ilk günden bu yana sıkı tedbirler alan Sincan Belediyesi, bu süreçte çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

"Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri en üst düzeyde olacak"

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Korona virüs başta olmak üzere oluşabilecek diğer varyantlara ve enfeksiyonlara karşı önlem almak amacıyla her gün sahada olan ekipler tarafından, Sincan'ın tüm mahallelerinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"Tüm mahalleler baştan sona dezenfekte ediliyor"

Sabahın ilk ışıklarında çalışmalarına başlayan ekipler, cadde sokak demeden tüm mahallelerde virüse karşı etkili solüsyonlarla yıkama işlemi yapılırken, diğer yandan ise virüsün yaşama ve yayılma ihtimali olan tüm alanlarda dezenfekte ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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