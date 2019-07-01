Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı
Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı Öfkeli şahsı yakınları da sakinleştiremediANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesi'nde taksi durağı yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı.
Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı
Öfkeli şahsı yakınları da sakinleştiremedi
ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesi'nde taksi durağı yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan'da taksi durağı kurulması yüzünden yaşanan tartışma nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya karışan bir kişi vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından zorlukla sakinleştirildi. Yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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