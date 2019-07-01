Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı

Öfkeli şahsı yakınları da sakinleştiremedi

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesi'nde taksi durağı yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da taksi durağı kurulması yüzünden yaşanan tartışma nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya karışan bir kişi vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından zorlukla sakinleştirildi. Yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA