Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı
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Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi.

13.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:10
Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda 16 yaşındaki bir kıza taciz ettiği iddia edilen bir kişiye olayı gören vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Taciz ettiği iddia edilen şahıs çevreden olayı duyan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden aldı. Taciz iddiasında bulunan kişi polis tarafından gözaltına altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı

Kaynak: İHA

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Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı

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