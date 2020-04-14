Sincan'da sokak hayvanlarına mama desteği Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için, belirlenen bölgelere mama, yem ve su desteğinde bulundu.

Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için, belirlenen bölgelere mama, yem ve su desteğinde bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarına mama desteğini sürdüren belediye ekiplerince Sincan'da belirli bölgelere mama, yem ve su bırakıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtı nedeniyle köpeklerine mama alamayan 65 yaş üstü vatandaşın talebi üzerine evine mama bırakıldığı kaydedildi. Kaynak: AA