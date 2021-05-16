Sincan'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Sincan'da silahlı kavga: 3 yaralı

Sincan'da silahlı kavga: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sincan İlçesi Malazgirt Mahallesi Tuğba sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın, silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi vücutların çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sincan Devlet Hastanesine sevk etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. ( - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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