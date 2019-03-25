Sincan'da PTT Soygunu

Sincan'da bir PTT Şubesi'nden bıçakla 2 bin 245 lira gasbederek kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 22 Mart Cuma günü öğleden sonra Fatih Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir PTT Şubesi'ne gelen eli bıçaklı kişi, görevlilere, parayı elindeki siyah poşete koymalarını söyledi. Şüpheli, aldığı 2 bin 245 lirayla kaçtı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta PTT Şubesi olmak üzere civardaki kamera ve MOBESE kayıtlarını izledi. Kimliği belirlenen şüpheli B.İ, kaldığı eve düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Şüpheliyle olayda kullandığı bıçak ve gasbettiği paralar da ele geçirildi.

Şizofreni rahatsızlığı olduğu ve yüzde 80 engelli raporu bulunduğu öğrenilen şüphelinin, Emniyetteki ifadesinde "paraları satmak için gasbettiğini" söylediği belirtildi.

Kasten yaralama suçundan 2 kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA