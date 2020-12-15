Sincan'da polisler denetimlerini aralıksız sürdürdü
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Sincan'da polisler denetimlerini aralıksız sürdürdü

15.12.2020 04:32 | Son Güncelleme: 15.12.2020 04:44

Sincan'da polisler denetimlerini aralıksız sürdürdü Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Sincan'da polisler denetimlerini aralıksız sürdürdü

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürdü. Ekipler vatandaşların belgelerini kontrol ederken, maske ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, hafta içi saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri araçları durdurarak vatandaşların evraklarını kontrol ederken, maske ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca vatandaşlar uyarılar konusunda memnun olduklarını ifade etti.

Sincan'da polisler denetimlerini aralıksız sürdürdü
Sincan'da polisler denetimlerini aralıksız sürdürdü
Sincan'da polisler denetimlerini aralıksız sürdürdü
Sincan'da polisler denetimlerini aralıksız sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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