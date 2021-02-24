Sincan'da okullar yüz yüze eğitim için dezenfekte ediliyor
24.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:20
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye ekipleri, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak 126 okulu dezenfekte etti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye ekipleri, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak 126 okulu dezenfekte etti.
Sincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, 126 okul dezenfekte edildi.
Ekipler, sınıflarını, bahçelerini ve öğrencilerin sosyal alanlarını ilaçladıkları okullara, birer 5 litrelik dezenfektan bıraktı.
Açıklamada, ekiplerin, ilçedeki bütün okulların dezenfekte edilmesi için hafta boyunca çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay