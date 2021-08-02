Sincan'da minikler gazetecilik mesleği ile tanıştı
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Sincan'da minikler gazetecilik mesleği ile tanıştı

Sincan'da minikler gazetecilik mesleği ile tanıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklara keyifli zamanlar yaşatmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklara keyifli zamanlar yaşatmaya devam ediyor. "Basın Bayramı" nedeniyle Bebek Kütüphanesinde miniklere gazetecilik mesleği tanıtıldı.

Çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması ve gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlenen Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çocuklara yönelik "meslek tanıtım etkinlikleri" de yapılıyor. 24 Temmuz "Basın Bayramı" olması vesilesiyle çocuklar gazetecilik mesleği ile tanıştı. Fotoğraf makinası ve kamerayı inceleyen çocuklar çekim yaptı; mikrofonu kapanlarsa kamera karşısında marifetlerini sergiledi.

Kendi ekipmanlarını kendileri yaptılar

Fotoğraf makinası, kamera ve mikrofonları inceleyen çocuklar daha sonra kendi ekipmanlarını kendileri yaptı.

Renkli kağıt ve kartonları kullanan minikler birbirinden güzel ekipmanları ortaya çıkardı. - ANKARA

Sincan'da minikler gazetecilik mesleği ile tanıştı
Sincan'da minikler gazetecilik mesleği ile tanıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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