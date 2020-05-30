Sincan'da millet kıraathanelerine özlem bitiyor
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Sincan'da millet kıraathanelerine özlem bitiyor

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'ta hizmetlerine ara verilen millet kıraathaneleri kapılarını yeniden açıyor.

Sincan'da millet kıraathanelerine özlem bitiyor
30.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:21

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'ta hizmetlerine ara verilen millet kıraathaneleri kapılarını yeniden açıyor. Sincan halkı, millet kıraathanelerine 1 Haziran itibariyle kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren başlayacak normalleşme sürecinin detaylarını açıklamasının ardından Sincan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hizmetine ara verdiği millet kıraathanelerini yeniden açma kararı aldı. Sincan'da bulunan 3 millet kıraathanesi 1 Haziran itibariyle sabah saat 10.00'da açılacak, akşam 22.00'a kadar hizmet verecek. Millet kıraathaneleri vatandaşların sağlığı için yeni düzenlemeyle hizmet verecek. Vatandaşlar randevu alarak millet kıraathanelerine gidebilecek. Kıraathaneye gitmek isteyenler, 444 4 762/551 nolu telefonu arayarak randevu alabilecek. Kıraathane içerisinde vatandaşların maske takması zorunlu olacak, sosyal mesafe kurallarına da uyulması istenecek. Vatandaşlar kıraathanelerde 3 saatten uzun kalamayacak.

Dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "16 Mart'ta vatandaşlarımızın sağlığı için millet kıraathanelerimizin hizmetine ara vermiştik. Ekiplerimiz kapalı olduğu sürede dezenfekte çalışmaları yürüttü. Halkımızın sağlığını düşünerek belediye olarak bu çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Vaka sayılarındaki azalma ile birlikte yeniden millet kıraathanelerimizin kapılarını açıyoruz ancak kontrolü elden bırakmıyoruz. Millet kıraathanelerine gelecek vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlere uymasını istiyoruz" diye konuştu.

Sincan Belediyesi millet kıraathanelerinin sayısını arttırma hedefinde

Kritik sürecin tamamen ortadan kalkmasının ardından Sincan Belediye Başkanı Ercan, ilçeye 2 millet kıraathanesi daha açacakları müjdesini vermişti. Başkan Ercan, katıldığı bir televizyon programında "Dördüncü kıraathanemizin tüm hazırlıklarını yapmıştık ancak korona virüs sürecine denk geldiği için açamadık. İnşallah bu süreçten sonra hizmete girecek. Ardından beşinci millet kıraathanemizi de açmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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