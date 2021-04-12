Sincan'da laleler baharı müjdeledi

Baharın gelmesiyle birlikte Ankara'da Sincan Belediyesi kolları sıvadı.

Baharın gelmesiyle birlikte Ankara'da Sincan Belediyesi kolları sıvadı. Belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanına rengarenk laleler ekilirken diğer taraftan çiçeklere zarar veren yabani otların temizliği yapıldı.

Sincan'ın simgesi olan lalenin kentteki geçmişi 1950'li yıllara dayanıyor. Lalenin Sincan ile tanışması ise göçmenler tarafından getirilerek küçük bahçelerde yetiştirmesiyle gerçekleşiyor. Bir zamanlar Ankara'nın lale üretimleri ve satışlarını yapan Sincan'da yıllar sonra bu güzellik yok olmakla karşı karşıya kaldı ve Sincan Belediyesi'nin bu konuya el atması üzerine ilçede lalelerin varlığı korunup sürdürüldü.

Laleler geçtiğimiz haftalarda belediye ekipleri tarafından Sincan'ın dört bir yanında ekilerek toprakla buluşturuldu. Filizlerini Nisan ayında veren lalelerin bakımı Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Nisan ayı başında Belediye ekipleri tarafından bir yandan lalelerin etrafındaki yabani otlar temizlenirken diğer yandan da ilçenin en kalabalık yerlerinden olan Lale Meydanı ve Kent Meydanı'na lale ekimleri yapıldı. Özenle ekilen laleler Sincan'da baharı müjdeledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı