Sincan'da Kurban Bayramı hazırlığı
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Sincan'da Kurban Bayramı hazırlığı

Sincan Belediyesi, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklara başladı.

Sincan'da Kurban Bayramı hazırlığı
10.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:43

Sincan Belediyesi, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklara başladı. Kurban satış ve kesim alanlarında temizlik ve asfaltlama çalışması yapıldı. Kurban satış yerleri kura ile belirlenip, hayvan satıcılarına dağıtıldı.

Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Ekipler vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için sahada tam kadro çalışıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Çimşit kurban satış ve kesim alanında hummalı bir temizlik yaptı. Vatandaşların zorluk yaşamaması için kurban satış alanında asfalt yama çalışması başlatıldı.

Kurbanlık satacak vatandaşlar da bayrama hazırlanıyor. Kurban satış yerleri Sincan Kurban Komisyonu gözetiminde kura yöntemi ile vatandaşlara dağıtıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemler de alındı. Sosyal mesafe kurallarına göre çadır kurulumu yapıldı. Afiş ve pankart ile vatandaşlar bilgilendirilecek. Ayrıca giriş ve çıkışlar belirlenerek, vatandaşların ateş ölçümü yapılacak.

Kurban satış yerlerinin temizliği için çalışan temizlik ekipleri, kesim yerlerinin ve kurbanlık çadırlarının dezenfekte işlemlerini yapacak. Bayram boyunca da yapılacak olan sterilizasyon çalışmalarıyla vatandaşların kurbanlarının hijyenik ortamda kesilmesi sağlanacak.

Veteriner ekiplerince hayvanların kurban olma özelliğine sahip olup olmadığı da kontrol edilecek. Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Bayram öncesi gıda sektöründe hizmet veren işletmelere sıkı denetimlerde bulunan ekipler, bayramda kurban kesim yerlerini denetleyerek kaçak kesimlerin önüne geçmek için çalışacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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