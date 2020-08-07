Sincan'da korona virüs denetimi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile korona virüs denetimine katıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile korona virüs denetimine katıldı. İlçede pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar tek tek incelendi. Başkan Ercan, "Sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sincan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon seferberliğine 14 Şubat itibarıyla başladı. O gün bu gündür çalışmalar ara vermeden devam ediyor. İlçede camiler, toplu taşıma araçları, duraklar, bankalar, ATM'ler, parklar, kuaför ve berberler, oyun salonları gibi yüzlerce iş yerinde hijyen çalışması yürütüldü. Sokaklar-caddeler yıkandı, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son günlerde korona virüs vakalarındaki artışın ardından İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Türkiye genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda eş zamanlı denetim başlatıldı.

Sincan'da korona virüs denetimi

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın denetimlere katıldı. Başkan Ercan ilçe genelinde çok sayıda iş yeri ve pazar yerlerinde incelemede bulundu. İşletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı denetlendi. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, vatandaşa kontrollü sosyal hayat kuralları anlatıldı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de sahadaydı. Denetimler sırasında ekipler vatandaşlara uyarılarda bulundu, tedbirlere uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı.

"Vatandaşımız Sincan Belediyesinin hizmetlerinden memnun"

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük korona virüs denetimini değerlendirdi. Küçük, "Gezdiğimiz esnaflar belediyemizin hizmetlerinden son derece memnun. Pek çok noktada esnaflarımıza dezenfektan dağıtılmış, iş yerlerinin dezenfeksiyonu belediyemiz tarafından yapılmış durumda. Bu konuda vatandaşlarımız memnuniyetlerini dile getiriyor. Sincan'da toplam 93 ekibimizle 277 personelle ve 474 noktada denetim yaptık. Genel olarak gördüğümüz sonuç Sincan halkının kurallara uyduğudur. Bir güne mahsus değil, denetimler her gün devam edecek" açıklamasında bulundu.

"Rehavete kapılmayalım"

Sözlerine Sincanlılara teşekkür ederek başlayan Başkan Murat Ercan, "Uzun zamandır meselenin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Salgın Türkiye'ye gelmeden çok önce belediye olarak tedbirlerimizi aldık. Maske ve hijyen kitlerinin dağıtımı kadar halkın bilinçlenmesine yönelik de adımlar attık. Bakanlığımızın seferberlik ilanı doğrultusunda sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Sincan'ın her noktasında denetimler devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği restoran, kafe, berber-kuaför ve gıda sektörüne yönelik işletmeler başta olmak üzere denetimler yapılıyor. Maskemizi takalım, nerede olursak olalım sosyal mesafe kuralına uyalım ve hijyene önem verelim. Rehavete kapılmadan korona virüs ile mücadelemize ilk günkü titizlikle devam edelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. - ANKARA

Kaynak: İHA