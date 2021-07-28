Sincan'da kontrolden çıkan tanker devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sincan'da kontrolden çıkan tanker devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrilirken, sürücü yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrilirken, sürücü yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Zir vadisi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zir vadisi yolunda H.E., sürücüsü olduğu 06 FL 7015 plakalı su tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yan yatan H.E.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri su tankerinin çekici tarafından çekilmesi esnasında trafiği kısa süreliğine kapattı. - ANKARA

Sincan'da kontrolden çıkan tanker devrildi
Sincan'da kontrolden çıkan tanker devrildi
Sincan'da kontrolden çıkan tanker devrildi
Sincan'da kontrolden çıkan tanker devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti
İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti
Hayalleri yarım kaldı! Sorumsuz bir sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Hayalleri yarım kaldı! Sorumsuz bir sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Fahrettin Altun Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Derya Uluğ Seda Sayan
Spor Diego Muslera Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sincan'da kontrolden çıkan tanker devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 02:16:46. #1.16#

title