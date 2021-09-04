Sincan'da kolonlarında kayma olan bina da yıkıldı
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Sincan'da kolonlarında kayma olan bina da yıkıldı

Sincan'da kolonlarında kayma olan bina da yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde gece bir bina çatlaklar yüzünden boşaltılırken, aynı mahallede bulunan bir sitedeki bina da kolonlarında kayma olduğu için yıkıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde gece bir bina çatlaklar yüzünden boşaltılırken, aynı mahallede bulunan bir sitedeki bina da kolonlarında kayma olduğu için yıkıldı.

Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Emek sitesindeki bir bina, çatlaklar olduğu gerekçesiyle boşaltılırken, aynı mahallede bulunan bir sitedeki 4 katlı bir bina da kolonlarında kayma olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Mahalle sakinleri, bütün binalarda kayma olduğunu iddia ederek, "Kolanlarda kayma var. Çevre Bakanlığına şikayet ettiler. Analiz yapıldı. Çürük çıktı" dediler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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